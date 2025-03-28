بقوة 7.7 درجات.. زلزال مدمر يضرب ميانمار!

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على سلم ريشتر، اليوم الجمعة، وسط بورما في ميانمار.

وأدى هذا الزلزال، إلى هزات أرضية قوية في بانكوك في تايلاند وفي مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة وكان على عمق 10 كيلومترات.

وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 17.2 كيلومترا من مدينة ماندالاي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.2 مليون نسمة.