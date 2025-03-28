بقوة 7.7 درجات.. زلزال مدمر يضرب ميانمار!
ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على سلم ريشتر، اليوم الجمعة، وسط بورما في ميانمار.
وأدى هذا الزلزال، إلى هزات أرضية قوية في بانكوك في تايلاند وفي مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة وكان على عمق 10 كيلومترات.
وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 17.2 كيلومترا من مدينة ماندالاي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.2 مليون نسمة.
وقالت الهيئة إن هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.4 درجة ضربت المنطقة بعد حوالي 12 دقيقة من الزلزال الأول.
وقالت وكالة “شينخوا” الصينية إن سكان مقاطعة يونان بجنوب غرب البلاد الواقعة على الحدود مع ميانمار شعروا بهزات أرضية قوية. لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
وتسبب الزلزال، بإنهيار جسر حيوي بين مدينتي ساجاينغ وماندالاي شمال غرب البلاد. ودمّر عددا من المباني الشاهقة، حسب السلطات التي لم تحص آثار الكارثة بعد.
يُذكر أن ميانمار تقع على صدع ساغينغ الجيولوجي النشط، الذي يمتد عبر مناطق حيوية مثل ماندالاي، مما يجعلها عُرضة للزلازل بشكل متكرر.