بقيت أقل من ساعة وينفذ الأوكسجين.. محاولة أخيرة لإنقاذ طاقم الغواصة تيتان

يعد الروبوت فيكتور 6000 الموجود على متن سفينة Atalante التابعة لشركة Ifremer آخر فرصة للعثور على Titan.

تتواصل عمليات البحث اليوم الخميس للعثور على الغواصة السياحية المفقودة منذ يوم الأحد 18 جوان. قبالة ساحل أمريكا الشمالية بالقرب من جزيرة نيوفاوندلاند.

واقتربت الغواصة الصغيرة قدر الإمكان من حطام تيتانيك، وكان على متنها خمسة أشخاص. من بينهم الفرنسي بول هنري نارجوليه، المتخصص في السفينة العابرة للمحيط الأطلسي التي جنحت في عام 1912.

وبدأ سباق حقيقي مع الزمن وتم نشر موارد كبيرة (طائرات ، قوارب ، روبوتات يتم التحكم فيها عن بعد). بينما ينخفض ​​مستوى الأكسجين داخل المقصورة الصغيرة بسرعة.

وتشير التقديرات إلى أنه لن يكون هناك المزيد من احتياطيات هذا الجزيء الحيوي يوم الخميس في بداية فترة ما بعد الظهر.

وتم تصميم الروبوت تحت سطح البحر Victor 6000 لاستكشاف في قاع البحر على عمق 6000 متر كحد أقصى. وهو بالتالي كافٍ للعثور على تيتان، والتي يمكن أن تصل إلى 4000 متر تحت مستوى سطح البحر، حيث حطام السفينة تايتانيك.

ويحتاج تشغيله إلى تسعة أشخاص، من بينهم اثنان مخصصان حصريًا لقمرة القيادة الموجودة في Atalante.

ويتم بالفعل تشغيل الآلة عن بعد وتوصيلها بالسطح بواسطة كابل ألياف ضوئية بطول 8000 متر، تمر عبره جميع المعلومات.

منذ إطلاقه لأول مرة في عام 1999 ، تم تحديثه بشكل كبير في عدة مناسبات لتنفيذ مهامه المتعددة، والتي يبلغ عددها حاليًا 96.

ويتيح فيكتور 6000 إمكانية رسم خرائط للمحيطات وأخذ عينات من الحيوانات وتحليل المياه وإجراء حملات مراقبة المنطقة.