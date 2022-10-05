بقيمة قدرت بحوالي 14 مليار سنتيم..درك المنيعة يحبط تهريب أكثر من ربع مليون قرص مهلوس!

احبط افراد الدفاع بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالمنيعة، عملية تهريب ضخمة شملت اكثر من ربع مليون قرص مهلوس.

اين تم حجز 255500 قرص مهلوس على متن شاحنة بعد تنفيذ كمين محكم بعد استغلال معلومات بطريقة جد محنكة و احترافية مكنت من تتبع الشحنة المهربة

هذا اضافة الى حجز مبلغ 10 ملايين سنتيم و اجهزة اتصال، فيما تم توقيف شخص متورط في العملية.

وتم تحديد هوية اربعة اشخاص اخرين متواجدين في حالة فرار ينحدرون من ولاية شرق البلاد.

وقدرت قيمة المحجوزات بقرابة 14 مليار سنتيم اين تم تقديم الموقوف امام محكمة المنيعة بعد استكمال الاجراءات القانونية

ونتج عن حنكة وتتبع المصالح الامنية كشف محور التهريب الثاني الذي يتم عبر البلدان الحدودية الى ولاية تمنراست مرورا بولاية المنيعة وصولا الى باقي الولايات الشمالية.

وذلك بعدما تم تشديد الخناق عن محور التهريب الوادي و اليزي مرورا بولاية ورقلة وصولا الى ولايات الشمال.