بقيمة 1.3 مليار سنتيم.. شرطة الشلف تحجز أكثر من 48 ألف وحدة من التبغ والشمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، ممثلة في الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توجيه ضربة نوعية للممارسات التجارية غير المشروعة، بعد حجزت أكثر من 48 ألف وحدة من منتجات التبغ والشمة.

ومن بين المحجوزات، مواد مغشوشة ومقلدة ومنتهية الصلاحية وأخرى محل تهريب، كانت موجهة للعرض والترويج، مع توقيف شخصين متورطين في القضية.

وجاءت هذه العملية إثر عمل استعلامي و تحريات ميدانية دقيقة، تحت إشراف النيابة المختصة. أسفرت عن ضبط أكثر من 25 ألف كيس من الشمة بوزن يقارب 9 قناطير. و22 ألفا و700 علبة سجائر. إضافة إلى مواد أخرى خاصة بالشيشة، بقيمة مالية إجمالية للمحجوزات فاقت مليارا و 300 مليون سنتيم.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الشرطة لمكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والصحة العمومية. حيث مكنت من منع تسويق كميات معتبرة من المنتجات غير المطابقة. وحماية المستهلك من مخاطر المواد المغشوشة و المنتهية الصلاحية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.