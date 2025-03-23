بقيمة 11 مليار.. الإطاحة بشبكة تُهرّب السجائر والمفرقعات الأجنبية بتوقرت

تمكنت مؤخرا المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتوقرت من إلقاء القبض على شبكة اجرامية مختصة في تهريب السجائر والمفرقعات الأجنبية. حيث تم إيقاف 4 أفراد من الشبكة التي تتكون من 17 فردا فيما يبقى 13 فردا آخرا في حالة فرار.

وقال الرقيب بالية صلاح الدين المكلف بالإعلام والإتصال في المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتوقرت في تصريح لإذاعة الجزائر من ورقلة وتوقرت. أنه تم على إثر هذه العملية حجز ما يقارب 392500 علبة سجائر أجنبية. بالإضافة كذلك إلى 700 علبة معسل و4605696 مفرقعة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ150 مليون سنتيم .

كما مكنت العملية أيضا من حجز 04 شاحنات و03 سيارات. فيما قدرت القيمة المالية للمحجوزات بـ 11 مليار و964 مليون سنتيم

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