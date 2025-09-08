بقيمة 180مليون دولار ..”مدار القابضة” توقع اتفاقية لتصدير السكر إلى ليبيا

شهدت أشغال معرض التجارة البينية الإفريقية، المنظم بقصر المعارض بالصنوبر البحري ، اليوم الاثنين. التوقيع على عدة اتفاقيات بين مؤسسات جزائرية ونظيراتها الإفريقية بعقود تتجاوز 300 مليون دولار.

وفي هذا الإطار، أبرمت “شركة مدار القابضة” عقدا مع مؤسسة ليبية لتصدير السكر المكرر بقيمة 180 مليون دولار. فيما وقع مجمع “سواكري” اتفاقية مع شريك ليبي لتزويده بالاسمنت.عن طريق البر والبحر. لمدة سنة، بقيمة 51 مليون دولار. بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي،كمال مولى.

من جهته وقع مجمع “كوندور” ست اتفاقيات بقيمة إجمالية تقدر بـ80 مليون دولار سنويا مع ست شركات من كوت ديفوار. السنغال،مصر، ليبيا،تونس وموريتانيا.

وجرت مراسم التوقيع على هامش ورشة منظمة تحت شعار “تمكين المقاولين الأفارقة: تسريع تطوير البنية التحتية في إفريقيا”. التي نظمها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيمبنك).

وخلال افتتاحه لأشغال الورشة، أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،كمال رزيق، أن المعرض يشكل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي القاري. وتجسيد الطموحات المشتركة نحو تنمية مزدهرة.