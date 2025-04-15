بقيمة 4.5 مليار دولار..تسجيل 42 مشروعا استثماريا صينيا

و أفاد المدير العام للوكالة عمر ركاش، خلال افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الصيني. أن الوكالة قامت بتسجيل 42 مشروعا استثماريا صينيا، على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، منذ انشاء الوكالة في نوفمبر 2022

وإلى غاية مارس الماضي. بمبلغ إجمالي يفوق 614 مليار دج. أي ما يعادل 5ر4 مليار دولار.

وتتوزع هذه المشاريع بين استثمارات مباشرة (22 مشروعا) ومشاريع بالشراكة بين مؤسسات صينية ومتعاملين وطنيين (20 مشروعا). يتركز معظمها في القطاع الصناعي، وهو ما يبرز الاهتمام المتزايد للمتعاملين الصينيين بالاستثمار المباشر في الجزائر.

علاوة عن ذلك، أبدى عدة متعاملين صينيين رغبتهم في إطلاق مشاريع استثمارية في مجالات متنوعة، تعمل الوكالة على دراستها بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

ويعكس هذا التوجه -يقول المدير العام- رغبة حقيقية في توسيع الحضور الصيني في الجزائر, والانتقال من المشاركة في المناقصات، الطلبيات والخدمات إلى استغلال ما تقدمه الجزائر من مزايا تنافسية من أجل إنجاز استثمارات منتجة.

للإشارة، ينظم منتدى الأعمال الجزائري-الصيني حول الاستثمار في الجزائر, بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وذلك بمشاركة عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين من البلدين.