بقيمة 40 مليار سنتيم.. حجز كمية ضخمة من المهلوسات!

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة، مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، وحجز أزيد من نصف مليون كبسولة بريغابالين.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، جاءت العملية، بعد استغلال معلومات واردة عن وجود حمولة ضخمة من المؤثرات العقلية ستحول من جنوب البلاد إلى شمالها.

وبفضل التحريات المكثفة التي باشرها محققو SCLTIS، تحت إشراف النيابة المختصة، مكنت من كشف الحيلة الإجرامية للشبكة.

واستعملت الشبكة، شاحنة ذات صهريج خاصة بنقل مسحوق الإسمنت، للتمويه بغرض تمرير هذه الشحنة من المؤثرات العقلية.

وبعد تتبع هذه الشاحنة بدقة طيلة مسارها إلى غاية مدينة عين ولمان بسطيف، تمكن عناصر ذات المصلحة من توقيف شخصين من الشبكة ينحدران من ولاية سطيف كانا على متنها.

أين تم حجز شحنة كبيرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ513810 كبسولة بريغابالين أجنبية المنشأ، كانت مخبأة داخل الصهريج.

وأكدت التحقيقات المعمقة مع الموقوفين، أن الحمولة تم نقلها من ولاية ورقلة باتجاه ولاية سطيف. لترويجها على مستوى ولايات شرق الوطن. والتي كانت ستكسب الجناة أكثر من 40 مليار سنتيم بعد ترويجها.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، عن جنايات الاستيراد والشحن والنقل عن طريق العبور، الحيازة والتخزين ووضع لبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

وكذا تهم التهريب باستعمال وسائل نقل على درجة من الخطورة تهدد الأمن والصحة العموميين. وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

للإشارة، تأتي هذه العملية النوعية شهرين فقط بعد العملية التي عالجتها نفس المصلحة عشية شهر رمضان 2023. والتي أسفرت عن ضبط أكثر من مليون و200 ألف قرص مهلوس.