بقيمة 436 مليون سنتيم.. استرجاع عتاد مسروق لشركة تنجز أنبوب غاز بالوادي

استرجعت عناصر الدرك الوطني بحاسي خليفة بولاية الوادي، عتاد اشغال مسروق تابع لشركة مكلفة بإنجاز أنبوب الغاز بمنطقة بوقصيصيعة.

حيثيات العملية تعود على إثر شكوى تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي خليفة مفادها تعرض عتاد أشغال للسرقة تابع لشركة مكلفة بإنجاز أنبوب الغاز بمنطقة بوقصيصيعة.

وبالتنسيق مع أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالوادي، وعلى مستوى السد الثابت الواقع بالطريق الوطني رقم 16 تم توقيف سيارة نفعية على متنها 3 أشخاص سائقها مبحوث عنه ينتحل إسم أخيه للإفلات من المصالح الأمنية.

وبعد تفتيش المركبة تم العثور على العتاد المسروق المتمثل في آلة ضغط الهواء (COMPRESSEUR) حجم كبير، مع كوابل كهربائية، القيمة الإجمالية للمسروقات تقدر بــــ 436 مليون سنتيم.

مع حجز المركبة المستعملة في الجريمة والأدوات المتمثلة في قاطع حديدي ومنشارين يدويين.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.