بقيمة 44 مليار دينار…أدوية السرطان في مقدمة مشتريات الصيدلية المركزية

كشف سمير فرحات المدير العام للصيدلية المركزية، اليوم الثلاثاء،أن قيمة مشتريات دواء السرطان إلى غاية 21 سبتمبر. وصلت إلى 44 مليار دينار، و29 مليار دينار لأدوية أمراض الدم.

وأشار المتحدث في الندوة الصحفية التي نشطها لعرض حصيلة نشاطات الصيدلية المركزية. إلى المجهودات الجبارة التي تقوم بها الدولة لتوفير الأدوية لمرضى السرطان.

كما كشف المتحدث، أن رقم أعمال الصيدلية المركزية وصل إلى 106 مليار دينار في الفترة الممتدة من 1 جانفي 2023 إلى غاية 21 سبتمبر2023.

وأضاف أن قيمة المخزون للصيدلية المركزية بالمستشفيات يصل الى 54 مليار دينار جزائري. بعدما كان في سبتمبر من السنة الماضية 22 مليار دينار فقط.

وفيما يخص قيمة المشتريات، قال المتحدث إنّ قيمة شراء الأدوية الجنيسة وصلت إلى 30 بالمائة. أي ما يعادل 33 مليار دينار، فيما تصل قيمة الأدوية الأصلية إلى 59 بالمائة أي ما يعادل 65 ملياردينار.

كما تمثل نسبة الأدوية العلاجية المماثلة في حدود 11 بالمائة بقيمة 12 مليار دينار.