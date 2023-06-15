بقيمة 800 مليون دولار.. توقيع عقد جديد بين سوناطراك بيرتامينا وريبسول

وقعت سوناطراك وشركيها بيرتامينا وريبسول، اليوم الخميس، بالجزائر عقد محروقات لاستغلال رقعة التعاقد بمنزل لجمات (كتلة 405 أ)، بموجب القانون رقم 19-13 المنظم لأنشطة المحروقات.

وحسب بيان الشركة فلقد تم توقيع هذا العقد، من صنف تقاسم الإنتاج، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركات الثلاث، في 28 سبتمبر 2022.

وتعد حاليا الشركة الإندونيسية بيرتامينا والشركة الإسبانية ريبسول، شريكين لسوناطراك في العقد الخاص برقعة منزل لجمات وأولاد نصير (كتلتي 405 و215).

وفي إطار هذا العقد، تستغل هذه الشراكة حقول منزل لجمات MLN والحقول التابعة (09 حقول) وحقل أورهود الموحد وكذا حقل المرق الموحد.

هذا ويتضمن برنامج الاشغال بشكل خاص ما يلي:

1- إنجاز وحدة استخراج غاز البترول المسال.

2- أشغال حفر إثني عشر (12) بئر نفط وبئر واحدة (1) لحقن المياه.

3- ربط الآبار التطويرية الجديدة وصيانة المنشآت الحالية.

4- أشغال زلزالية ثلاثية الأبعاد.

5- مشروع الحقن التبادلي للماء والغاز WAG.

6- مشروع مخصص للرقمنة

7- دراسة مخبرية تتعلق بالاستخراج المعزز للنفط EOR

8- مشروع توليد الطاقة الشمسية.

ويقدر المبلغ الإجمالي للاستثمار المبرمج لتنفيذ هذا المخطط التطويري بنحو 800 مليون دولار أمريكي.

وسوف يسمح باسترجاع ما يقرب من 150 مليون برميل مكافئ نفط.

كما يعبر توقيع هذا العقد على رغبة الأطراف في مواصلة شراكتهم. على الرقعة التعاقدية لمنزل لجمات وتعزيز تعاونهم في مجال استكشاف المحروقات وإنتاجها.