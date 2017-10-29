أوضحت نتائج دراسة، أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين في المعهد الوطني الأمريكي للصحة على 684 سيدة، أصبحن أمهات لأول مرة.

أن بكاء الرّضيع ذي الأشهر الخمسة، ينشِّط منطقة في مخ الأم مرتبطة بالتحرك والكلام والأصوات

وبيَّنت الدراسة، أن مخ الأم يختلف عن الأب عند سماع بكاء الرضيع، فهي التي تسرع إلى التقاطه حتى في الليل.

وقد قام الباحثون بدراسة تصرف الام ومخها عبر صور الرنين التي اتخذت ليلا

فتبين أن الأم تتحرك فور سماع بكاء الرضيع فتأخذه في حضنها لتعطيه عطفها وحنانها لذلك لا بد أن تبتهج النساء.