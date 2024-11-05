بكاء ملكة إسبانيا.. غاضبون من الفيضانات يرشقونها بالطين

تعرضت ملكة إسبانيا ليتيزيا لموقف محرج بعدما رشقها عدد من المتظاهرين بالطين في بلدة بايبورتا بمنطقة فالنسيا. التي قتل فيها العشرات جراء نتيجة الفيضانات.

وكانت الأيام القليلة الماضية صعبة على إسبانيا، إذ أدت الفيضانات إلى وفاة أكثر من 200 شخص في فالنسيا. ناهيك عن الإصابات وحالة الدمار التي عمّت بعض المدن. وحرصا على دعم شعبهم. أين زار الملك فيليب والملكة ليتيزيا المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات

وانقسم السكان إلى فريقين، فريق كان ممتنا لهذه الزيارة، وفريق آخر كان غاضبا بسبب دمار منازلهم. ما جعل الملكة ليتيزيا تبكي من شدة التأثر من رد فعل الفريقين. واحتج سكان متضررون من الفيضانات العارمة التي اجتاحت مدينة فالنسيا وضواحيها على زيارة الملك فيليبي وزوجته الملكة ليتيثيا. بالإضافة كذلك إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، ورشقوا الوفد بالطين وهتفوا قائلين “قتلة.. قتلة”.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن ملك وملكة إسبانيا ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز ورئيس جنراليتات فالنسيا كارلوس مازون بلدة بايبورتا في يوم الأحد 3 نوفمبر، قد زاروا أحد الأماكن الأكثر تضررًا من إعصار دانا، كانت هناك لحظات من التوتر الشديد عند وصولهم. حشد من الناس الذين يعيشون لحظات احتياج شديد.

وغادر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الوفد المرافق له في مواجهة توبيخات من مواطني بايبورتا، الذين ألقوا العديد من الأشياء، بما في ذلك الحجارة والطين

وابتعدت الملكة ليتيزيا في البداية عن الوفد المرافق، حيث تم رشق وجهها بالطين، وواصلت طريقها للتحدث إلى السكان، الذين تأثروا بشكل واضح بالموقف، والدموع في عينيها.