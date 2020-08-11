بكالوريا.. الالتحاق ساعة قبل الامتحان و3 كواشف حرارية في كل مركز

وجهت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تعليمات لرؤساء المراكز بإعلام مترشحي البكالوريا على الالتحاق بساعة قبل انطلاق الامتحان.

وجاء هذا الاجراء لتمكين الأعوان من فحصهم بالكاشف الحراري وكذا تمكين التلاميذ من التعرف على القاعات التي يجتازون فيها الامتحان .

هذا وسيتم توفير ثلاث كواشف حرارة في كل مركز امتحان يستعمله أعوان لكشف حرارة كل تلميذ .

ومن الإجراءات المتخذة ايضا هي تعيين نائب رئيس المركز الذي سيتكفل بعملية المراقبة الصحية سواء للتلاميذ ،كما سيتم تكليف 4 أعوان في كل فترة ” الفترة الصباحية ،والفترة المسائية ” من أجل تعقيم قاعات الامتحان وكذا تهويتها .