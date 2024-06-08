بكالوريا.. الدرك يدعو الأولياء لوضع برنامج خاص بالتنقل

دعت مصالح الدرك الوطني، الأولياء الذين ينقلون أبنائهم المقبلين على إجتياز امتحان شهادة البكالوريا لمراكز الإمتحانات، لوضع برنامج خاص بالتنقل من أجل ربح الوقت.

ودعت ذات المصالح، في منشور لها عبر صفحة طريقي للإعلام المروري بفايسبوك، إلى الإتصال بالصفحة، وكذلك الرقم الأخضر 1055.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن الطريق السريع الرابط بين بئر توتة والجزائر العاصمة في كلتا الإتجاهين، يشهد حركة مرور بطيئة جدا.

وجاء ذلك، بسبب كثافة السيولة المرورية وتوافد المواطنين على شراء أضاحي العيد من نقطة البيع المعتمدة ببلدية بئر توتة.

ونصحت ذات المصالح، مستعملي الطريق بضرورة ضبط النفس واحترام أداب الطريق والتقيد بقواعد السياقة السليمة.