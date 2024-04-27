بكالوريا الفنون..إجراء الاختبارات التطبيقية ابتداء من الغد

سيكون تلاميذ شعبة الفنون، غدا الأحد، على موعد مع الاختبارات التطبيقية لبعض مواد تخصصات الشعبة الأربعة.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أنّ الثانوية الوطنية للفنون، الشهيد علي معاشي، التي يتمدرس بها تلاميذ من جميع ولايات الوطن، ستعرف تنظيم أوّل امتحان في شهادة البكالوريا شعبة الفنون في هذه الدورة 2024.

وترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي. وحضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. ومدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، ومديرو التربية.