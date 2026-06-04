بكالوريا..سائقي سيارات الأجرة يبادرون في نقل المترشحين مجانا

أعلنت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة عن تنظيم مبادرة تضامنية وطنية لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا.

وتتمثل المبادرة في ضمان نقل التلاميذ المترشحين لشهادة البكالوريا بصفة مجانية نحو مراكز إجراء الامتحانات. خاصة بالمناطق التي تعرف صعوبات في التنقل أو نقصًا في وسائل النقل. وذلك بمساهمة وتطوع سائقي سيارات الأجرة عبر مختلف ولايات الوطن.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير ظروف مريحة وملائمة للمترشحين، والمساهمة في تمكينهم من الالتحاق بمراكز الامتحان في أحسن الظروف. بعيدًا عن مشقة التنقل أو القلق المرتبط بالوصول في الوقت المناسب. لاسيما خلال صبيحة الامتحان التي تعد لحظة حاسمة في مسارهم الدراسي.

كما دعت النقابة كافة المكاتب الولائية والمنخرطين من سائقي سيارات الأجرة إلى الانخراط بقوة في هذه العملية النبيلة. تجسيدًا لروح المواطنة والتضامن، وتأكيدًا للدور الاجتماعي الذي يضطلع به مهنيّو قطاع النقل في خدمة المجتمع.

برنامج نقل التلاميذ شهادة البكالوريا لولاية الجزائر العاصمة

وفي إطار هذه المبادرة التضامنية الوطنية، يعلم الأمين العام للنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة ايت الحسين سيد علي كافة المواطنين بولاية الجزائر العاصمة أنه سيتم التكفل بنقل تلاميذ شهادة البكالوريا القاطنين بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله. وذلك من خلال تغطية الأحياء السكنية التالية: معالمة - عثمان بلوزداد _سيدي بنور – الزعاترية

وأكد لجميع سكان هذه الأحياء أن سائقي سيارات الأجرة المتطوعين سيتكفلون بنقل أبنائهم وبناتهم المترشحين لإجتياز امتحان شهادة البكالوريا مجانا، صبيحة أيام الامتحانات. إبتداء من يوم الأحد 07 جوانمن أجل ضمان وصولهم إلى مراكز الامتحان في أحسن الظروف. وفي الوقت المناسب، بعيدا عن عناء التنقل والبحث عن وسائل النقل.

وتأتي هذه المبادرة تجسيدا لقيم التضامن والتآزر التي يتحلى بها مهنيّو قطاع النقل بسيارات الأجرة. ومساهمة منهم في توفير أجواء مريحة ومطمئنة لأبنائنا وبناتنا خلال هذا الاستحقاق الدراسي الهام.-يضيف البيان-.

في حين، أعلنت النقابة أنه سيتم نشر برامج الولايات الاخرى منها نعامة، البيض، سكيكدة، عنابة، ام البواقي، وهران وعدة ولايات أخرى.

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