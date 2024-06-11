بكالوريا.. عامان حبسا نافذا لمترشحة وشريكتها بتيزي وزو

أصدرت محكمة تيزي وزو، عقوبة عامين حبسا نافذا مع الأمر بالإيداع في الجلسة في حق مترشحة لإمتحان البكالوريا وشريكتها، حسب بيان الهيئة القضائية ذاتها.

وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار تأمين مجريات إمتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2024/2023.

يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو الرأي العام أنه تم تسجيل بتاريخ 2024/06/09 حالة غش بمركز الامتحان متوسطة محبي محند بالمدينة الجديدة بتيزي وزو من طرف مترشحة باستعمال وسيلة الاتصال عن بعد يتمثل في جماز نوع VIP SMART صغير الحجم مزود بشريحة هاتفية للمتعامل أوريدو يعمل عن بعد بواسطة Bluetooth صغير الحجم، مع شخص من جنس أنثى كانت متواجدة خارج مركز الامتحان .”

وبعد إستكمال التحريات تم تقديم الأطراف بتاريخ اليوم 2024/06/11 أمام نيابة الجمهورية وتمت متابعتها عن طريق إجراء المثول الفوري عن جنحة تسريب أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد طبقا للمادة 253 مكرر 07 من قانون العقوبات، وصدر ضدهما حكما قضى بإيدانتهما وعقابهما بسنتين (02) حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات . يضيف البيان.