بكالوريا.. عامان حبس لمُتهم بنشر مواضيع وأجوبة مادة الفلسفة بالمسيلة

أصدرت محكمة حمام الضلعة بالمسيلة، عقوبة عامين حبسا نافذا مع الأمر بالإيداع في الجلسة في حق شخص قام بنشر مواضيع و أجوبة مادة الفلسفة تخص شهادة البكالوريا، حسب بيان الهيئة القضائية ذاتها.

وجاء في البيان، “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، و في إطار معالجة قضايا المساس بنزاهة الامتحانات و المسابقات ، تم بتاريخ 11 جوان 2024 مباشرة تحريات تخص واقعة تتعلق بنشر مواضيع وأجوبة مادة الفلسفة تخص شهادة البكالوريا دورة جوان 2024 انتهت بتقديم المشتبه فيه (ق و أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة حمام الضلعة بتاريخ 2024/06/12، حيث تمت متابعته وفقا لإجراءات المثول الفوري بجنحة نشر أسئلة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات طبقا للمادتين 253 مكرر 6 و 253 مكرر 7 من قانون العقوبات.”

وأضاف البيان:”و بعد المحاكمة صدر حكم قضى نافذ بمعاقبته بعامين حبس و مائتي ألف (200.000) دينار جزائري غرامة نافذة مع الأمر بإيداع المتهم الحبس بالجلسة و مصادرة المحجوزات.