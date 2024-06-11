بكالوريا.. عام حبسا لـ8 متهمين بالأغواط و18 شهر حبسا لمتهم بغرداية

تواصل الجهات القضائية إلى غاية اليوم الثلاثاء، إصدار عقوبات جديدة بالحبس والغرامة المشددة في حق المتورطين، في تسريب مواضيع أو أجوبة إمتحان شهادة البكالوريا.

وفي هذا الإطار، أصدرت محكمة الأغواط عقوبة عام حبسا نافذا مع الأمر بالإيداع في الجلسة في حق 7 متهمين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100.000دج. وذلك بعد تورطهم بجنحة المساس بنزاهة الإمتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع إمتحان البكالوريا عن طريق وسائل الإتصال عن بعد. استنادا لبيان الهيئة القضائية ذاتها.

كما أصدرت محكمة أفلو بولاية الأغواط في حق متهمة (ف.م)، عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف دج لقيامها، لتورطها بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا عن طريق وسائل الاتصال عن بعد . حسب بيان الهيئة القضائية ذاتها.

أما في محكمة المنيعة بغرداية، فقد صدرت عقوبة 18شهرا حبسا نافذا مع الأمر بالإيداع في الجلسة وغرامة مالية، بعد تسريبه إجابة موضوع مادة العلوم الإسلامية لجميع الشعب. وفقا لبيان المحكمة.

كما تمت مصادرة هاتفه النقال وإغلاق حسابه الإلكتروني. يضيف البيان.