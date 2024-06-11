بكالوريا.. عام حبس لمترشحة وشقيقتها بالوادي

أصدرت محكمة الوادي، عقوبة عام حبسا نافذا مع الأمر بالإيداع في الجلسة في حق مترشحة لإمتحان البكالوريا وشقيقتها، حسب بيان الهيئة القضائية ذاتها.

وجاء في البيان، “أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي الرأي العام أنه وفي إطار تأمين امتحانات شهادة البكالوريا، تم اليوم الموافق ل: 2024/06/11 تقديم المشتبه فيها ويتعلق الأمر بمترشحة كانت على تواصل مع شقيقتها باستعمال هاتف نقال.

وقد تمت متابعة المتهمتين بموجب إجراءات المثول الفوري و صدر حكم يقضي بادانتها بالجرم المنسوب إليهما وعقاب كل واحدة منهما بسنة (01) حبس نافذ و 50.000 دج غرامة نافذة. يضيف المصدر نفسه.