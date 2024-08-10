بكالوريا.. فتح التسجيلات لمسابقات الدخول للمدارس والمعاهد الفنية

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن فتح أبواب التسجيلات الأولية بالنسبة للناجحين في بكالوريا فنون والترشح لمسابقة الدخول حسب الأولوية على مستوى المدارس والمعاهد الوطنية التابعة لقطاع الثقافة والفنون.

وحسب بيان للوزارة، يتم الترشح لهذه المسابقات حسب الأولويات التالية:

الأولوية رقم 1 هي “بكالوريا فنون والدخول يكون بدون مسابقة”، والأولوية رقم 2 “بكالوريا آداب وفلسفة ولغات أجنبية”. والأولوية رقم 3 “بكالوريا علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي تسيير واقتصاد”.

وأشار البيان، أنه وبالنسبة للأولوية 2 و3، يخضع التسجيل النهائي الشرط السن المحدد بـ 24 سنة عند 31 ديسمبر 2024. ونتائج المسابقة التي ستجرى على مستوى كل معهد أو مدرسة حسب الرزنامة المرفقة بالوثيقة.