بكالوريا.. لا يسمح للتلاميذ بالدخول لمراكز الإمتحانات بعد الساعة الـ8:30 صباحا

توجه تلفزيون “النهار” اليوم السبت، إلى ثانوية محمد ايسياخم بالعاصمة، لأجل الوقوف على آخر التحضيرات عشية إمتحانات البكالوريا دورة جوان 2022.

وأوضح رئيس مركز الامتحان، محمد موساوي، لميكروفون “النهار”، أن أبواب المراكز ستفتح على الساعة السابعة والنصف صباحا، وتغلق على الساعة الثامنة والنصف، حيث يمنع دخول التلاميذ بعد هذا التوقيت.

وأضاف رئيس المركز، أنه يجب على التلاميذ إحترام المواقيت التي حددتها الوزارة، وأنهم سيتحملون مسؤولية التأخر.

وحول الغيابات، أوضح موساوي، أن الأمانة ستتابع باستمرار غيابات المترشحين. موضحا أن من يتغيب في إمتحان معين يعتبر مقصي من الامتحان.

وحول أسئلة الامتحانات، قال موساوي، أن المواضيع تأتي للمركز باكرا وتوضع في الخزانة الحديدة في غرفة مزودة بكاميرات متصلة بمديرية التربية.

كما سيتم اعتماد البروتوكول الصحي عند الدخول لمركز الامتحان، من قياس لدرجة الحرارة واستعمال المعقم والكمامة. حيث تم تزويد المؤسسة قبل اسبوع، بالوسائل اللازمة للبروتوكول الصحي.

هذا وسيتم استخدام جهاز كشف المعادن، للتحقق من عدم وج أدوات تستخدم في الغش، لمحاربة هذه الظاهرة.

كما ستم جمع الهواتف النقالة من المترشحين ووضعها في مكتب خاص، فيما سيتم إستخدام أجهزة التشويش على الهواتف لمحاربة ظاهرة الغش.

هذا وتنطلق غدا الأحد، إمتحانات شهادة البكالوريا، دورة جوان 2022، والتي ستستمر إلى غاية الخميس المقبل.

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