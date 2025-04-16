بكالوريا مهنية.. فتح خمس شعب أساسية في سبتمبر المقبل

قال مدير التنظيم ومتابعة التكوين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين صديق كوديل، أنه سيتم فتح خمس شعب أساسية خلال سبتمبر المقبل في إطار البكالوريا المهنية. ستشمل في مرحلة أولى 13 ولاية.

وأضاف كوديل في تصريح “لوأج”، أن هذه الشعب تتمثل في “الطاقة والبيئة، الصناعات التحويلية، الإلكترونيك والآليات. بالإضافة كذلك إلى الميكانيك والالكتروميكانيك وشعبة الفلاحة. حيث تضم كل منها عدة تخصصات فرعية “تساير خصوصية كل ولاية وطبيعة سوق العمل على المستوى المحلي”.

وستتم مزاولة التعليم في هذه التخصصات على مستوى 14 ثانوية مهنية موزعة على 13 ولاية كمرحلة أولى. تم تطويرها وتجهيزها بالتقنيات الحديثة وتدعيمها بإطارات متخصصة لاستقبال أول دفعة خلال دخول سبتمبر 2025.

وتخص هذه الثانويات المهنية تلاميذ السنة الرابعة متوسط، الناجحين للطور ما بعد الإلزامي. والذين سيكون بإمكانهم الاستفادة من تعليم يمتد لثلاث سنوات يتوج بشهادة بكالوريا مهنية. حيث يشمل البرنامج دروس تعليمية عامة ودروس تقنية و مهنية وفترات تكوين في الوسط المهني.

وأشار المتحدث، إلى أنه تم إعداد محتويات وبرامج في المجالين الأكاديمي والتقني. حيث يجري العمل حاليا على إعداد كتب ودلائل مهنية. كما سيتم قريبا تنظيم أسبوع إعلامي للتعريف بالبكالوريا المهنية وتقديم معلومات في هذا المجال. مؤكدا أن البكالوريا المهنية تعد “شهادة وطنية رسمية تمنحها الدولة. تسلم من طرف المركز الوطني للامتحانات والمسابقات للتكوين والتعليم المهنيين.

وتثبت هذه الشهادة تأهيلا مهنيا يفتح الآفاق لمواصلة التعليم في شعب تقنية على مستوى معاهد أو مراكز إمتياز. أو لولوج عالم الشغل عن طريق ممارسة مهنة أو إنشاء مشاريع في إطار المقاولاتية.

يذكر أن البكالوريا المهنية تندرج في إطار الإصلاحات التي يعرفها قطاع التكوين والتعليم المهنيين والتوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للقطاع.

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