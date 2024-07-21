بكالوريا..هذا موعد تسليم كشوف النقاط للناجحين الأحرار

أعلنت العديد من مديريات التربية، في مختلف الولايات على غرار العاصمة وقسنطينة، عن موعد تسليم كشوف النقاط للناجحين في البكالوريا الأحرار.

وحسب مديرية التربية لولايتي قسنطينة، فإن عملية تسليم كشوف النقاط سيكون يومي الاثنين 22 جويلية والثلاثاء. وهذا من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الزوال.



أما مديريات التربية في العاصمة، فيمكن للمترشحين الأحرار استلام كشوف نقاطهم يوم الاثنين بداية من الساعة التاسعة صباحا، على أن تكون يوميا. واشترطت المدريات حضور المعني مع ضرورة احضار بطاقة الهوية. بالنسبة لمديرية التربية لشرق الجزائر فإن تسليم كشوف النقاط يكون بمتوسطة الأمين العمودي. أما غرب العاصمة فيكون بمتوسطة شرشالي بوعلام في الشراقة.