بكالوريا.. وزيرة التضامن تُهنئ الفائزين الأوائل من أصحاب الهمم العالية

أجرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، بعد إعلان نتائج البكالوريا دورة 2026، اتصالا هاتفيا بالفائزين الأوائل من أصحاب الهمم العالية على المستوى الوطني.

وحسب بيان للوزارة، قدمت الوزيرة، للفائزين الأوائل، أرقى التهاني وأسمى الأماني بهذه المناسبة السعيدة. وقاسمهم وعائلاتهم فرحة وبهجة النجاح المستحق والتميز الاستثنائي مع تقدير خاص لعزيمتهم وتفوقهم.

ويتعلق الأمر بصاحب المرتبة الأولى التلميذ مروش عبد الباسط، ذي الإعاقة البصرية، والحاصل على معدل 17,56 شعبة الرياضيات من ولاية البليدة.

أما المتفوقة الثانية فهي التلميذة بسكوت دعاء، ذات الإعاقة الحركية، والحاصلة على معدل 17،44 شعبة العلوم التجريبية من ولاية سطيف.

كما حاز على المرتبة الثالثة التلميذ فوحال أحمد، ذي الإعاقة السمعية بمعدل 17،05 شعبة الرياضيات من ولاية باتنة.

وخلال هذا الاتصال، وبهذه السانحة الكريمة، دعت الوزيرة التلاميذ الأوائل من ذوي الهمم، وهي ترجوا لهم التفوق في مسارهم الدراسي. إلى بذل المزيد من الاجتهاد لتحقيق التميز المنشود في سائر المجالات.

كما أكدت أن مصالح التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لن تأل جهدا في مرافقة ودعم ذوي الهمم. لاسيما المتفوقين في مشوارهم الدراسي.