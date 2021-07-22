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قناة النهار

“وزير التربية :” نسبة النجاح الوطنية في البكالوريا بلغت 61.17 بالمئة

بقلم قناة النهار
“وزير التربية :” نسبة النجاح الوطنية في البكالوريا بلغت 61.17 بالمئة
بكالوريا
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