قناة النهار “وزير التربية :” نسبة النجاح الوطنية في البكالوريا بلغت 61.17 بالمئة بقلم قناة النهار نشر في 22 جويلية 2021 - 11:58 تحديث في 22 جويلية 2021 - 15:59 بكالوريا شارك غرِّد 325 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963256 اقرأ أيضا محمد بن حملة: شبان الخضر يستلهمون من لاعبي الفريق الأول ومحمد لاسات ظلم رغم أنه يملك شهادات من 1986 قناة النهار 04 جويلية رغم أن الحالة الوبائية خطـ.ـيرة ..مواطنون لايلتزمون بإرتداء الكمامة قناة النهار 23 جويلية مانشستر يونايتد يجدد عقد الإسباني خوان ماتا لموسم واحد قناة النهار 03 جويلية "السيناتور بن زعيم :" يجب إيصال رسالة للمغرب بأنها تلعب بالنار وإستدعاء سفيرنا واجب قناة النهار 17 جويلية