بكالوريا 2018 : اقصاء 202 مترشحا بسبب التأخر وتسجيل 353 حالة غش

أعلنت اليوم وزارة التربية الوطنية إقصاء202 مترشحاعلى المستوى الوطني من إمتحان الباك بسبب التأخر الغير المبرر وتسجيل 350 حالة غش.

وأوضح المكلف بالإعلام بالوزارة عبد الكريم كادورلي، أنه تم إقصاء خلال الأيام الثلاثة الأولى 202 مترشحا في دورة بكالوريا 2018.

وهذا بسبب الوصول لمركز الإمتحان بعد الساعة 08:30 من بينهم 80 بالمائة من المترشحين الأحرار.

واضاف ذات المصدر إلى عدم اقصاء 40.427 مترشحا متأخرا لديهم مبررات، أي ما يعادل 5.69 بالمائة من المترشحين لهذه الشهادة.

كما كشف عبد الكريم كادورلي، تسجيل 353حالة للغش بمختلف أنواعه، و83 بالمائة من حالات الغش سجلت في صفوف المترشحين الأحرار.

مشيرا أن المسؤولة الأولى عن القطاع قد شددت على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه محاولات الغش وتتراوح بين الاقصاء لمدة 5 سنوات.

و10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار، معتبرة أن كل مترشح يضبط لديه هاتف نقال يعتبر محاولة غش.