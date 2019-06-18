بكالوريا 2019: التسجيلات الجامعية تنطلق في 20 جويلية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رزنامة التسجيلات الجامعية، لحاملي البكالوريا الجدد، دورة 2019.

وحسب ما اوردته الإذاعة الجزائرية، تم التوقيع اليوم الثلاثاء، على المنشور الوزاري، الخاص بالتسجيلات الجامعية.

وتنطلق التسجيلات الأولية في 20 جويلية المقبل، ويكون أخر أجل للتسجيلات النهائية في 12 سبتمبر، حسب ما جاء في المنشور الوزاري، المعنون بـ”السنة الجامعية 2020/2019″.

وحسب ذات المنشور، تم تحديد أربع مراحل للتسجيلات الجامعية، وذلك بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا وحصول الناجحين الجدد على رقمهم الخاص من الثانوية التي يدرسون بها، والأحرار من مديرية التربية لولايتهم.

حيث تنطلق مرحلة التسجيلات الأولية من 20 جويلية إلى غاية 3 أوت.

تتضمن هذه المرحلة التسجيلات الأولية، ملء بطاقة الرغبات وإيداعها عبر الخط من خلال موقع الواب للتسجيلات الجامعية “http:www:orientation-esi.dz”، والإعلان عن نتائج التوجيه.

و يتم تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين 4 إلى 17 أوت.

ويسمح للطلبة الجدد خلال هذه الفترة، بتأكيد التسجيل الأولي، أو إعادة التوجيه في الفترة الممتدة ما بين 4 و08 أوت، أو إجراء اختبارات ومقابلات بالنسبة للشعب المعنية .

و من جهة أخرى، يتم في نفس الفترة، فتح البوابة المخصصة للإيواء من 8 إلى 17 أوت.

في حين يتم إجراء المعالجة الثانية، في حالة الرسوب في الاختبارات والمقابلات، وطلبات إعادة التوجيه في الفترة الممتدة ما بين 14 إلى 17 أوت.

ويتم الإعلان عن التسجيلات النهائية، وكذا ملفات الخدمات الجامعية،من 2 إلى 08 سبتمبر، وهي مرحلة التسجيلات النهائية.

و حسب المنشور، فإن مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي، وإعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء، والمنحة والنقل، تكون من 2 إلى 12 سبتمبر.

بحيث حدد تاريخ 12 سبتمبر، كآخر اجل للتسجيلات النهائية، بعنوان “السنة الجامعية 2019-2020”.

وتنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أبوابا مفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي، من 15 إلى 23 جويلية 2019 .