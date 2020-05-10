بكالوريا 2020.. بموضوعين اختياريين وأسئلة من الدروس التي درسها التلاميذ  داخل القسم

ستعرف امتحانات البكالوريا لهذه السنة وجود موضوعين اختياريين كل موضوع يتضمن سؤال إجباري وآخرين اختياريين وهذا قصد منح فرصة للتلاميذ من اجل الإجابة على الأسئلة التي يرونها مناسبة وتتلاءم مع الدروس التي راجعوها بصفة جيدة.

وحسب مصدر عليم من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فان أسئلة البكالوريا ستكون مبنية على البساطة والوضوح والسهولة ،كما أن التلاميذ مجبرون هذه السنة أيضا على اختيار موضوع واحد من الموضوعين الاختياريين اللذان سيتضمنان أسئلة من المقرر الدراسي الذي در سه التلاميذ داخل القسم .

وحسب ذات المصدر فان عملية تحضير الأسئلة سيتم الشروع فيها بعد أن يعلن ر ئيس الجمهورية اليوم عبد المجيد تبون عن موعد الامتحان.

وأضاف المتحدث أنه إذا كان الموعد سيؤجل إلى غاية شهر سبتمبر فان الديوان سيشرع في إعداد قائمة الأساتذة المكلفين بعملية تحضير وطبع الأسئلة بدا ية من الأسبوع المقبل .

وطمأن من جهة أخرى التلاميذ المقبلين على الامتحان أن الأسئلة من المستحيل أن تكون خارج الدروس التي درسوها فعلا و سيتم لا محالة بعد اتضاح الأمور تحديد الدروس التي سيتم امتحانها للتلاميذ وهذا بصفة استثنائية هذا الموسم نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد