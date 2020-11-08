بكالوريا 2020.. تعليمة وزارية لتمكين الطلبة من التسجيل في الجامعات حضوريا

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدراء مؤسسات التعليم العالي بفتح التسجيلات حضوريا أمام الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا دفعة 2020.

وأفادت الوزارة، في تعليمة وجهتها إلى رؤساء الندوات الجهوية الجامعية بالإتصال، بإسداء تعليمات بخصوص منح الطلبة، الذين لا يملكون وسائل حديثة، بالتسجيل حضوريا في الجامعة ابتداءا من يوم الأحد.

وأضافت ذات التعليمة أن الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا دفعة 2020 و الذين لم يتمكنوا من القيام بالعملية إلكترونيا، دفع رسوم التسجيل وايداع ملف التسجيل حضوريا بالجامعة، وذلك وفق الطريقة المعتادة خلال السنوات الماضية.

ودعت الوزارة إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي تفشي فيروس كورنا.

هذا وستتم المباشرة في عملية التسجيل النهائي للطلبة الجدد خلال الفترة من 8 الى 18 نوفمبر 2020 بجميع مراحلها عبر الخط.