بكالوريا 2020.. فتح الأرضية الرقمية لتأكيد التسجيلات الجامعية

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن فتح الأرضية الرقمية لتأكيد التسجيلات الجامعية 2020/2021، ودفع حقوق التسجيل عبر الخط.

وحسب بيان الوزارة، تتمثل الأرضية الرقمية لتأكيد التسجيلات الجامعية في: https://progres.mesrs.dz/webetu .

وأشار البيان، إلى أنه على الطلبة، التقيد بمواعيد التسجيل المدونة على شهادة التوجيه، كون الأرضية لاتسمح للطالب الولوج إلى المنصة في غير موعده.

كما أعلمت الوزارة، الطلبة الموجهين الى المؤسسات الجامعية المذكورة أدناه، أنهم غير معنين بالدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل، لذا عليهم التوجه إلى المؤسسة لإستكمال إجراءات التسجيل النهائي:

ويتعلق الأمر بكل من المركز الجامعي ايليزي، والمركز الجامعي الشهيد سي الحواس بريكة، والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.

والمدرسة العليا في الهندسة الكهربائية و الطاقوية، والمدرسة الوطنية العليا للغابات – خنشلة، والمدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي ببجاية، والمدرسة العليا في الاقتصاد بوهران.