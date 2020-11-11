بكالوريا 2020.. هكذا يتم تغيير التوجيهات بين الجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، عن كيفية إجراء التحويل في التخصصات بين الجامعات بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد.

وأشارت الوزارة أن حاملو شهادة البكالوريا 2020 الذين أتموا إجراءات التسجيل، والذين يريدون إجراء تغيير التوجيه في نفس المؤسسة، عليهم بإدراج طلب تغيير التوجيه، يحدد من خلاله التكوين المرغب فيه، وستتم معالجة هذا الطلب حصريا من طرف المؤسسة المعنية.

أما بالنسبة لتغيير التوجيه نحو مؤسسة أخرى في نفس المدينة الجامعية، فإن الطلبة ملزمون بإدراج طلب التغيير نحو المؤسسة التابعة لنفس المدينة الجامعية لمؤسسة التوجيه الأصلية، وأن الطلب لا يخضع لشرط تغيير الإقامة.

وبخصوص الطلبة الجدد العازمين في إجراء تغيير ما بين الجهات، فيتعين عليهم تبرير التغيير بوثائق رسمية ولا يتم هذا التغيير إلا بعد القيام بإجراءات التسجيل في مؤسسة التوجيه الأولى.

كما أوضحت وزارة التعليم العالي أن حاملي شهادة البكالوريا 2020، والذين لم يتموا إجراءات المرحلة الثانية من التسجيل الأولي، يتعين عليهم إيداع طلب توجيه عبر الخط على أساس قائمة من التكوينات تقترح عليهم عبر ارضية PROGRES.

أما حاملوا شهادة البكالوريا 2020 والذين لم يقوموا بأي إجراء للتسجيل الأولي، فيتعين عليهم الإطلاع على قائمة المعدلات الدنيا التي افرزتها المعالجة المعلوماتية ويختارون تكوينا يستجيب للمعدلات المحصل عليها في البكالوريا.