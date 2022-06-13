بكالوريا 2022.. الرياضيات تبكي تلاميذ وتريح آخرين

تباينت آراء تلاميذ بكالوريا دورة 2022، الذين اجتازوا امتحان مادة الرياضيات، في اليوم الثاني، حول صعوبة المواضيع. كما انقسم مترشحو الشعب العلمية والتقنية بين بين من وجد المواضيع سهلة ومنهم من وجدها صعبة. أما الشعب الأخرى فخرجوا من قاعات الامتحان غير سعداء.

للإشارة، ظهر، تلاميذ بكالوريا 2022، أمس الأحد في نفسية عالية، بعد اجتيازهم لمادتي اللغة العربية والشريعة الاسلامية. كما أبدى التلاميذ لكل الشّعب، ارتياحهم وتفاؤلهم من نقطة اللغة المادتين. وتم تقديم موضوعين للتلاميذ أحدهما شعر و الآخر نثر.

للإشارة، يجتاز أزيد من 700 ألف مترشح، إمتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2020، وعلى مدار 5 أيام. موزعين عبر أكثر من 2500 مركز إجراء.

كما فإنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج سير اختبارات البكالوريا لهذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية. حيث سيتمكن المترشحون من الاختيار بين موضوعين في كل مادة. بالإضافة كذلك إلى تخصيص مدة نصف ساعة إضافية للإجابة. زيادة عن الوقت الرسمي لكل مادة.

وتجري هذه الامتحانات للسنة الثالثة على التوالي في ظروف استثنائية. حيث لم يتم الاستغناء عن البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد-19 رغم تراجع عدد الاصابات.

وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أوضح مؤخرا أن أسئلة الامتحانات ستكون حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية. مشددا على ضرورة عدم التفاعل مع ما يبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي.