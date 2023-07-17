بكالوريا 2023: أشبال الأمة يتحصلون على نسبة نجاح 98.34 بالمئة

أعلنت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الإثنين، عن نتائج شهادة البكالوريا، دورة جوان 2023.

وسجلت دفعات مدارس أشبال الأمة التابعة لوزارة الدفاع الوطني هذه السنة نتائج ممتازة في امتحان البكالوريا

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك تسجيل 713 من تلاميذ أشبال الأمة تحصلوا على شهادة البكالوريا دورة جوان 2023. وكذا نسبة النجاح في شهادة البكالوريا في مدارس أشبال الأمة بلغت 98.34 بالمئة.

واضاف البيان ان 18 شبلا تحصلواعلى شهادة البكالوريا بدرجة “ممتاز”، بينما 185 شبلا تحصل على درجة “جيد جدا”. في حين 265 شبلا تحصل على درجة “جيد”. فيما تحصل بقية الأشبال على درجة “قريب من الجيد”، أما بالنسبة للشبلات فقد حققن نسبة نجاح 100% في دورة جوان 2023.

وإعتبرتوزارة الدفاع هذه النتائج المحققة بالممتازة والنوعية وانها تعكس الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش لمدارس أشبال الأمة.

واضافت الوزارة أن هذه النتائج تعكس المستوى الراقي الذي تتميز به مدارس أشبال الأمة وتفاني الأساتذة والإطارات العاملين بها.

وبهذه المناسبة يتقدم الفريق أول، السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتهانيه الخالصة إلى الناجحين وذويهم والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق.