بكالوريا 2023: أعوان الرقابة يشرعون في مراقبة مراكز الإطعام

شرع أعوان الرقابة وقمع الغش, التابعين لمصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات, اليوم الأحد, عبر كافة التراب الوطني, في عملية مراقبة مراكز الإطعام الخاصة بامتحانات شهادة البكالوريا لتفادي أي خطر غذائي.

وحسب بيان للوزارة، فإن العملية تشمل مراقبة المواد الأولية لتحضير الوجبات و مدى احترام التدابير الوقائية و كذا شروط حفظها وتخزينها لتفادي أي خطر غذائي.

وأشار ذات المصدر أن العملية “ستتواصل طيلة امتحانات شهادة الباكالوريا”.

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