بكالوريا 2023.. الإحتفاظ بموضوعين ونصف ساعة إضافية

قررت وزارة التربية الوطنية الاحتفاظ بنفس الإجراءات الخاصة بامتحان البكالوريا. خاصة ما تعلق بمدة نصف ساعة الإضافية وكذا وضع موضوعين أمام المترشحين .

كما أن مواضيع امتحانات البكالوريا يتم إعدادها من الدروس الحضورية مع الأساتذة. و ذلك وفقا للتوجيهات المقدمة من قبل وزير التربية الوطنية للجان المكلفة بإعداد المواضيع.

وبالنسبة للامتحان فان التلاميذ بالامتحان سيجتازون في مراكز امتحان غير المؤسسات التي كانوا يدرسون فيها. ويتوزعون أفواجا حيث يتواجد كل فوج 20 تلميذا على الأكثر ،ويرتبون حسب أسمائهم ترتيبا أبجديا من الألف إلى الياء .

وكي يستعد التلاميذ لإمتحان البكالوريا بطريقة جيدة سيتم اتخاذ كل التدابير الهامة. واسقاطها على امتحان البكالوريا البيضاء ، المقرر شهر شهر ماي القادم .

ومن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الإمتحان ، الإبقاء على اقتراح موضوعين في كل مادة على المترشحين. والإبقاء على المدة الزمنية الإضافية المقدرة ب 30 دقيقة في كل اختبار قصد تمكين المترشحين. من قراءة الموضوعين المقترحين واختبار الموضوع الذي يناسب كل مترشح .

وسيتم خلال هذا الإمتحان تخفيف محتوى الإختبارات وتكييفها لتكون مناسبة ومتماشية مع المواقيت المحددة لكل اختبار. ومن شأن هذا التخفيف أن يساهم في الحد من القلق والإرتباك الذي يعاني منه المترشحون عند اقتراب موعد هذا الامتحان.