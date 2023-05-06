بكالوريا 2023.. الشروع في ضبط قوائم الأساتذة المكلفين بالحراسة

شرعت مديريات التربية، في ضبط قوائم حراس إمتحان البكالوريا والتعليم المتوسط تحضيرا لامتحان نهاية السنة المقرر إجراؤه شهر جوان.

و حسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أون لاين”، فقد ألزمت المديريات رؤساء مراكز الإجراء ونوابهم بعقد الإجتماعات التمهيدية مع الأساتذة الحراس لشرح التعليمات الواردة في دليل حراسة البكالوريا، الذي أعده الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ، والذي سيسلم لمديري التربية للولايات خلال هذا الأسبوع .

ويحمل هذا الدليل مجموعة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحان البكالوريا. وذلك في إطار تشديد المراقبة على الممتحنين ومنع حصول أي محاولة للغش .

من جهة أخرى أمرت وزارة التربية الوطنية من السلطات المحلية على مستوى كل مديرية. بتوفير النقل للأساتذة الحراس الإحتياطيين المكلفين بعملية حراسة وتأطير امتحاني البكالوريا والبام المقررات.

ووجهت وزارة التربية مراسلة إلى مديري التربية للتكفل الحسن بكل الأساتذة. وهذا لتفادي تأخرهم عن مراكز الإجراء. باعتبار أن أي تأخر بـ 10 دقائق فقط يعتبر تغيبا، وجب عليه تعويض المعنى بأستاذ إحتياط آخر.