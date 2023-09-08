بكالوريا 2023.. دورة خاصة لإعادة التوجيه والتحويل في التخصصات الطبية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح دورة خاصة لحاملي شهادة البكالوريا 2023. لإعادة التوجيه والتحويل في التخصصات الطبية ابتداءً من 8 سبتمبر 2023 إلى غاية 10 سبتمبر 2023، عبر المنصة الرقمية.

وجاء في بيان الوزارة “تنهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى علم الطلبة حاملي شهادة البكالوريا 2023، الذين يودون الإلتحاق بالتخصصات الطبية التالية: طب، صيدلة، طب الأسنان في كليات الطب لجامعات : ورقلة، بشار والأغواط، والذين تتوفر فيهم شروط القبول”.

فيما حددت الوزارة شروط القبول حيث يجب أن يكون المعدل الموزون أو المعدل العام في البكالوريا يساوي أو يفوق :

الطب: العلوم التجريبية:16.52 ، الرياضيات:17.00 ، التقني رياضي: 17.34

الصيدلة: العلوم التجريبية:15.94 ، الرياضيات:16.41 ، تقني رياضي:16.73

طب الأسنان: العلوم التجريبية:16.42، الرياضيات:16.90، تقني رياضي :17.24

كما أوضح المصدر نفسه أن الدورة الخاصة لإعادة التوجيه والتحويل ستكون من: 08 سبتمبر 2023 على الساعة 00:00 إلى 10 سبتمبر 2023 منتصف الليل عبر الرابط التالي: https://progres.mesrs.dz/webetu/login.xhtml