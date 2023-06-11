بكالوريا 2023.. هذا ما نصح به الدرك الوطني سائقي الحافلات والدراجات النارية

قدم مركز الإعلام المروري، جملة من النصائح إلى أصحاب الحافلات والدراجات النارية وكذا أولياء التلاميذ المترشحين لشهادة البكالوريا.

كما دعا مركز “طريقي” التابع للدرك الوطني، أصحاب الحافلات التي تقل الممتحنين بضرورة الالتزام بقوانين المرور. مع أخذ الحيطة والحذر عند الانطلاق وعند نزولهم. ونصح سائقي الدراجات النارية ، بعدم المرور في الطرق التي تمر بمراكز إجراء الامتحانات. حتى لا تتسبب في إزعاج التلاميذ وتفقدهم التركيز خلال الامتحان.

في حين، نصح أولياء التلاميذ بعدم التوقف أمام مراكز إجراء الامتحانات، والوقوف بعيدا نوعا ما عن هذه المراكز. ومن ثم اصطحاب أبنائهم إلى غاية دخولهم إلى مراكز الامتحانات.