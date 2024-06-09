بكالوريا 2024.. أكثر من 862 ألف مترشح يجتازون اليوم الامتحان

يجتاز بداية من اليوم الأحد، أزيد من 862 ألف مترشح عبر الوطن، امتحان شهادة البكالوريا دورة 2024.

ومن جهته، كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن 862.733 مترشح سيجتازون امتحانات شهادة البكالوريا، وذلك إلى غاية الـ 13 جوان “.

وأوضح في هذا الشأن بأنه “تم إحصاء 971 مترشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة لاجتياز شهادة البكالوريا”.

وشدّد الوزير على ضرورة الاستزادة في الحيطة والحذر واليقظة مع السهر على حسن التنظيم. وتوفير كافة الظروف ليجتاز المترشحون امتحان شهادة البكالوريا دورة 2024 في أريحية.

وأكد بلعابد بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية البشرية والمادية قصد ضمان “السير الحسن” لهذا الامتحان بما في ذلك وضع جهاز للمتابعة على عدة مستويات قصد توفير أكبر قدر من الصرامة”.