بكالوريا 2024.. الشروع في التصحيح الثاني

شرع اليوم الأساتذة في عملية التصحيح الثاني لبكالوريا 2024، بعد الانتهاء من عملية التصحيح الاول التي دامت 4 ايام فقط في بعض المواد.

وقد أكدت مفتشة على مستوى إحدى مراكز التصحيح بالجزائر العاصمة أن التصحيح الأول جرى بصفة عادية، وتم تسجيل نقاط من ممتازة إلى ضعيفة جدا.

وأكدت المتحدثة أنه سيتم اللجوء إلى التصحيح الثالث، في حال وُجد فارق كبير يفوق 3 نقاط بين التصحيح الأول والثاني، أين سيكون الفيصل في منح النقطة النهائية لورقة الإجابة.

ومن بين الأمور التي لفتت انتباه الأساتذة المصححين هو وجود أكثر من 75 ورقة إجابة للمرشح الواحد في بعض المواد على غرار الرياضيات، حيث أكد الاساتذة أن المعنيين تحصلوا على العلامة الكاملة لأن إجاباتهم كانت منظمة وصححية ومفصلة ما ساهم في منحهم العلامة الكاملة .

هذا وسيتم الإعلان عن نتائج الامتحان في موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات حيث أن المترشح. مجبر على تدوين الرقم السري الخاص به ليتعرف بعدها على النتيجة المقرر الاغلان عنها يوم 20 جويلية حسب آخر تصريح لوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد.