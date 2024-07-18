بكالوريا 2024: نتائج ممتازة لأشبال الأمة.. والفريق أول شنقريحة يهنىء الناجحين

هنأ الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تلاميذ مدارس أشبال الأمة الناجحين في امتحانات شهادة البكالوريا. حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان، أنه” عقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2024، سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة هذه السنة نتائج ممتازة، حيث تحصل (952) شبلة وشبلا على شهادة البكالوريا بنسبة نجاح (97.95 %)، فيما حققت الشبلات نسبة نجاح. (100%)”

بهذه المناسبة، يتقدم الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتهانيه إلى الناجحين والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق. يضيف المصدر نفسه.

وأشار بيان وزارة الدفاع الوطني، إلى هذه النتائج الممتازة والنوعية تعكس الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة، والمستوى الراقي الذي تتميز به المدارس وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة على تفوّقهم، والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي تسخرها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس.