بكالوريا 2025.. إدانة شخص بسنتين حبسا إحداهما نافذة وإيداع 4 آخرين الحبس المؤقت

أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة بريكة بإيداع 4 أشخاص الحبس، فيما أدين آخر بسنتين حبساً منها واحدة نافذة، والبحث جار عن 3 أشخاص في حالة فرار بتهمة تسريب مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا.

وأعلنت محكمة بريكة عن ضبط حالتين للغش باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وإيقاف مرتكبيها.

إذ تمت متابعة مشتبه فيه واحد وفق إجراءات المثول الفوري بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق النشر وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا عن طريق وسائل الاتصال عن بعد.

وبعد المحاكمة، صدر حكم حضوري وجاهي قضى بإدانة المتهم وعقابه بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ و250 ألف دينار غرامة نافذة. مع الأمر بإيداعه بالجلسة ومصادرة المحجوزات.

كما تمت متابعة سبعة مشتبه فيهم، منهم ثلاثة في حالة فرار، وفق إجراءات المثول الفوري. بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق النشر وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا عن طريق وسائل الاتصال عن بعد.

وبعد مثولهم للمحاكمة، تقرر تأجيل القضية ليوم 24 جوان، مع الأمر بوضع المتهمين الأربعة الحاضرين رهن الحبس المؤقت.