بكالوريا 2025.. الإحتفاظ بموضوعين ونصف ساعة إضافية

قرّرت وزارة التربية الوطنية الاحتفاظ بنفس الإجراءات التي تم اعتمادها السنة الماضية في امتحان البكالوريا، خاصة ما تعلق بالوقت الاضافي المخصص وعدد المواضيع المقترحة.

وحسب التصريحات الأخيرة للأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فإن مواضيع امتحانات البكالوريا. يتم إعدادها من الدروس الحضورية، ولن تخرج عن ما درسه التلميذ داخل القسم، و ذلك وفقا للتوجيهات المقدمة من قبل وزير التربية الوطنية للجان المكلفة بإعداد المواضيع.

ومن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الإمتحان. الإبقاء على اقتراح موضوعين في كل مادة على المترشحين. والإبقاء على المدة الزمنية الإضافية المقدرة بـ 30 دقيقة في كل اختبار قصد تمكين المترشحين من قراءة الموضوعين. المقترحين واختيار الأسئلة التي تناسب كل مترشح.