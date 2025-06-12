بكالوريا 2025.. تخصيص حافلات لنقل الطلبة

خصصت المقاطعة الادارية لسيدي عبد الله، حافلات لنقل الطلبة. المقبلين على اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2025.

وأعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي عن توفير و تسخير حافلات لنقل الطلبة. المقبلين على إجتياز إمتحانات شهادة البكلوريا دورة جوان 2025. وهذا إبتداءا من يوم الأحد 15 جوان .

كما ستوزع الحافلات حسب البرنامج الاتي :

الحافلة رقم 1 : الانطلاق من أمام مسجد طريق النجاح بوسط الرحمانية مرورا بحي 300 مسكن - الاتجاه مدينة اسطوالي .

الحافلة رقم 2 : الانطلاق من حي 19 من أمام موقف حافلات إيتوزا مرورا بحي 18 و حي نعمان العمري – الاتجاه مدينة اسطوالي .

حافلة رقم 3 : الانطلاق من أمام الملحقة الادارية بحي اول نوفمبر – الاتجاه مدينة معالمة.

وسيكون الانطلاق في حدود الساعة 6:30 صباحا مع وجود مدة إنتظار 10 دقائق لتجنب أي تأخير.

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