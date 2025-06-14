بكالوريا 2025.. تدابير خاصة لضمان سير الامتحانات في ظروف مُثلى

شرعت السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن في عقد اجتماعات تنسيقية تهدف إلى ضمان تنظيم محكم في إطار التحضيرات الجارية لامتحانات شهادة البكالوريا 2025.

وأوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن هذه الاجتماعات تناولت جميع الجوانب التنظيمية واللوجستية. أين تم إنشاء لجان ميدانية تقوم بزيارات تفقدية للمؤسسات المعنية، لرصد مدى جاهزيتها والتكفل الفوري بأي نقائص. مع توفير وسائل احتياطية تحسبا لأي طارئ. كما تم تهيئة مراكز الامتحان وفقًا للمعايير المطلوبة. وذلك من خلال توفير التجهيزات الضرورية، وصيانة شبكتي الماء والكهرباء، إضافة إلى تجهيز القاعات بأجهزة التكييف.

كما أشار المصدر نفسه، أن تم التشديد على ضرورة ضمان توفر المياه الصالحة للشرب في جميع المراكز. إلى جانب توفير خدمات الإطعام للمؤطرين والمترشحين، خصوصاً في المراكز الداخلية أو الواقعة في المناطق المعزولة، مع على الالتزام بمعايير النظافة وجودة الوجبات.

بالإضافة إلى تأمين نقل مواضيع الامتحانات بشكل محكم وآمن، مع توفير وسائل نقل للمترشحين في بعض المناطق. وتجهيز مرافق إيواء خاصة بالمؤطرين.

كما خلصت هذه اللقاءات إلى تعزيز الجوانب الصحية والأمنية، عبر تخصيص قاعة علاج مجهزة بطاقم طبي في كل مركز امتحاني. لضمان التدخل السريع عند الحاجة، مع تواجد دائم لمصالح الحماية المدنية، ومرافقة مصالح الأمن الوطني لتأمين المراكز وضمان السير الحسن للعملية الامتحانية.

وذكرت وزارة الداخلية، أن هذه التدابير تندرج في إطار حرص الدولة على ضمان سير الامتحانات في ظروف تنظيمية، أمنية، وصحية مثلى. بما يكرّس مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المترشحين عبر التراب الوطني.

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