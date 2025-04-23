بكالوريا 2025: تسجيل 5600 مترشح من نزلاء المؤسسات العقابية عبر الوطن

كشف المدير الفرعي لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد بركون عن تسجيل 5 آلاف و600 مترشح من نزلاء المؤسسات العقابية عبر الوطن لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا (دورة 2025).

و أوضح المتحدث نفسه لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش مشاركته في الطبعة الثانية من الملتقى الوطني حول “الصحة النفسية في الوسط العقابي ومرافقة المفرج عنهم والوقاية من العودة للجريمة”. المنظم بقاعة المحاضرات محمد عبداوي بالقطب الجامعي سويداني بوجمعة بجامعة 8 ماي 1945 بقالمة. بأن “هذا العدد من المحبوسين المسجلين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الحالي. يمثل زيادة نسبية مقارنة بعدد المسجلين في الموسم الماضي الذي عرف مشاركة 5.482 ممتحنا.

كما أفاد المصدر ذاته بأن عدد المحبوسين المسجلين في امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة 2025 عبر الوطن وصل إلى 4.800 مترشح من نزلاء. المؤسسات العقابية وذلك مقابل 4.342 مترشحا .لهذا الامتحان خلال الموسم الدراسي الماضي (2023ـ2024).

كما قدم المدير الفرعي نفسه،مداخلة حول “الصحة النفسية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين” ضمن أشغال هذه الطبعة الثانية. من الملتقى المنظم من طرف المصلحة الخارجية لإدارة السجون. المكلفة بإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين بقالمة بالتنسيق مع جامعة 8 ماي 1945 لذات الولاية والتي خصص موضوعها. ل “دور الرعاية اللاحقة في التخفيف. من صدمة الإفراج ومرافقة المفرج عنهم والوقاية. من العودة للجريمة” تحت شعار “معا نحو عودة آمنة للحياة”.