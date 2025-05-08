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بكالوريا 2025.. دخول الفريق المكلف بتحضير أسئلة الامتحانات في فترة العزل

بقلم خالد زوبيري
بكالوريا 2025.. دخول الفريق المكلف بتحضير أسئلة الامتحانات في فترة العزل
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دخل الفريق المكلف بتحضير وطبع أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2025، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، في فترة عزل لمدة 43 يوما.

وخلال إشرافه على هذه العملية، أكد وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الفريق في إطار المهمة الموكلة إليه.

كما أكد الوزير أن “كافة الوسائل التنظيمية واللوجستية قد تم توفيرها لضمان السير الحسن لهذه العملية”.

للاشارة، يتكون الفريق المعني من 41 مفتشا مكلفين بإعداد الأسئلة. إلى جانب ممثلين عن مصالح أمنية وأطباء يسهرون على راحة الفريق.

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