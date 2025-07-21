بكالوريا 2025: 100 % نسبة نجاج مدارس أشبال الأمة في هذه الولايات

توجت مدارس أشبال الأمة هذه السنة بنتائج ممتـازة في شهادة البكالوريا دورة 2025، حيث بلغت نسبة نجاح (98.16%).

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد حازت دفعات مدارس اشبال الأمة بكل من البليدة وبجاية وباتنة على نسبة نجاح تقدر 100 بالمائة، فيما أحرزت شعبة الرياضيات على نسبة (100%).

كما توجت شبلات الأمة حسب ذات البيان بنسبة نجاح 100%، مما يعكـس الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. لمدارس أشبال الأمة، والمستوى الرفيع الذي تتميز به وكذا اجتهاد. وتفاني الشبلات و الأشبال والأساتذة والإطارات الساهرة على بلوغ وتحقيق الأهداف المسطر